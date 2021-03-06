"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"

В рамках 1/16 финала Кубка Франции "Лион" разгромил "Сошо" и пробился в следующий раунд турнира.

"Лион" - "Сошо" 5:2

Голы: Бенламри, 8 - 1:0, Корне, 10 - 2:0, Бедиа, 41 - 2:1, Шерки, 45 - 3:1, Бедиа, 56 - 3:2, Денайер, 77 - 4:2, Шерки, 88 - 5:2

"Лион": Поллерсбек, Де Шильо (Дюбуа, 86), Бар (Токо-Экамби, 74), Бенламри (Денайер, 68), Диоманде, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 74), Шерки, Ауар (Какре, 86), Корне, Слимани.

"Сошо": Жаннен, Марсьяль (Лопи, 70), Дьедиу, Ндур (Мбаката, 70), Пайе, Тиун (Даам, 70), Сумаре, Каабуни, Вайссбек, Урега (Virginius, 57), Амбри (Бедиа, 33).

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