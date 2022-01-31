"Лион" провернул два трансфера. Один из них - возвращение Ндомбеле
Фото: инстаграм "Лиона"\Автор неизвестен
"Лион" в последний день трансферного окна совершил два трансфера.
Хавбек Ромен Февр был куплен у "Бреста" за 15 миллионов евро и подписал с "ткачами" соглашение до 30 июня 2026 года. Также "Лион" передаст "Бресту" 15% прибыли в случае продажи футболиста.
После этого французский клуб официально объявил об аренде полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле за 1,42 миллиона евро с правом выкупа за 65 миллионов. Напомним, что ранее Ндомбеле уже выступал за "Лион" и был продан "шпорам" в 2019 году за 60 миллионов.
Ранее "Лион" продал в "Ньюкасл" Бруно Гимараэша за 50 миллионов евро.
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