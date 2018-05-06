"Лион" расстанется со своим ведущим игроком

Ближайшим летом полузащитник "Лиона" Набиль Фекир сменит клубную прописку, информирует L’Equipe.

По сведениям издания, еще прошлым летом 24-летний хавбек достиг договоренности с "ткачами", что текущий сезон станет для него последним в клубе. Однако пока остается неизвестным, где именно продолжит карьеру ведущий игрок 7-кратных чемпионов Франции.

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Лион".

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