"Лион" разгромил "Бур-ан-Бресс", "Сен-Приве Сен-Иларий" выбил "Тулузу" из Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.
"Бур-ан-Бресс" - "Лион" 0:7
Голы: Дембеле, 17 - 0:1, Дембеле, 41 - 0:2, Терье, 47 - 0:3, Корне, 55 - 0:4, Какере, 82 - 0:5, Ауар, 89 - 0:6, Шерки, 90 - 0:7
"Ренн" - "Амьен" 0:0, по пенальти - 5:4
"Сен-Приве Сен-Иларий" - "Тулуза" 1:0
Гол: Антуан, 90 - 1:0
"Сабль" - "По" 2:2, по пенальти 2:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12