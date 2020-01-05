"Лион" разгромил "Бур-ан-Бресс", "Сен-Приве Сен-Иларий" выбил "Тулузу" из Кубка Франции

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"Лион" разгромил "Бур-ан-Бресс", "Сен-Приве Сен-Иларий" выбил "Тулузу" из Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Бур-ан-Бресс" - "Лион" 0:7

Голы: Дембеле, 17 - 0:1, Дембеле, 41 - 0:2, Терье, 47 - 0:3, Корне, 55 - 0:4, Какере, 82 - 0:5, Ауар, 89 - 0:6, Шерки, 90 - 0:7


"Ренн" - "Амьен" 0:0, по пенальти - 5:4


"Сен-Приве Сен-Иларий" - "Тулуза" 1:0

Гол: Антуан, 90 - 1:0


"Сабль" - "По" 2:2, по пенальти 2:4

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