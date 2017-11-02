"Лион" разгромил "Эвертон", "Аполлон" сыграл вничью с "Аталантой"

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"Лион" разгромил "Эвертон", "Аполлон" сыграл вничью с "Аталантой"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. "Лион" дома крупно победил "Эвертон", "Аталанта" в гостях разошлась миром "Аполлоном".

"Лион" Франция – "Эвертон" Англия - 3:0 (0:0)
Голы: Траоре, 68 - 1:0, Ауар, 76 - 2:0, Депай, 88 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Диакаби, Менди, Рафаэл, Корне, Ндомбеле (Ферри, 77), Фекир (Ауар, 62), Депай, Траоре (Диас, 70), Тузар.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кенни, Мартина (Бешич, 43), Уильямс, Банингиме, Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 61), Леннон (Влашич, 71), Лукман.

"Аполлон" Кипр – "Аталанта" Италия - 1:1 (0:1)
Голы: Иличич, 35 (с пенальти) - 0:1, Селайя, 90 - 1:1

"Аполлон": Вале, Жоау Педру, Алеф, Юсте, Василиу, Алешандре (Маглица, 76), Аллан, Сачетти, Сардинеро (Шембри, 64), Селайя, Папулис (Яколиш, 58).

"Аталанта": Бериша, Масьелло, Кальдара, Паломино, Хатебур, Кристанте (де Рон, 81), Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини, 55), Петанья, Куртич (Госенс, 70).

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