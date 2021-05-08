"Лион" разгромил "Лорьян" в матче Лиге 1

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"Лион" разгромил "Лорьян" в матче Лиге 1

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Лион" разгромил "Лорьян" со счетом 4:1. Победу лионцам принесли дубль Бруно Гимараэса, а также голы Уссема Ауара и Лукаса Пакета. У гостей отличился Тома Монкондюи.

Благодаря победе "Лион", набрав 73 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 38 очками остался на 17-й позиции. 

"Лион" – "Лорьян" - 4:1 (0:0)
Голы: Ауар, 53 - 1:0, Лукас Пакета, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 71 (с пенальти) - 3:0, Бруно Гимараэс, 77 - 4:0, Монкондюи, 83 - 4:1

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 90), Диоманде, Де Шильо, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (Кейта, 85), Корне, Ауар (Тиаго Мендес, 60), Шерки, Кадевере (Слимани, 46), Токо-Экамби (Сумаре, 90).

"Лорьян": Нарди, Эрго (Лорьянте, 64), Ле Гофф, Гравийон, Морель, Лемуан (Монкондюи, 73), Чалоба, Абержель, Ле Фе (Диарра, 78), Висса (Грбич, 72), Моффи (Амель, 72).

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