"Лион" разгромил "Метц" благодаря дублю Марсело

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"Лион" разгромил "Метц" благодаря дублю Марсело

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лион" в гостях крупно победил "Метц". Дублем отметился Марсело, еще по мячу добавили Мемфис Депай, Бертран Диас и Мариано Диас. После этого матча "Лион" поднялся на третье место в Лиге 1. "Метц" остался на последней, 20-й позиции.

"Метц" – "Лион" - 0:5 (0:2)
Голы: Марсело, 1 - 0:1, Марсело, 20 - 0:2, Депай, 65 - 0:3, Траоре, 68 - 0:4, Диас, 86 - 0:5

"Метц": Кавасима, Дианье, Гудиаби (Ривьере, 75), Балиу, Ньяхате, Доссеви, Коад, Манджек, Молле (Поблете, 81), Ру, Ривьер.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Ауар (Гуири, 78), Ндомбеле (Диоп, 81), Депай, Ферри, Траоре (Диас, 71), Тузар.

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