"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1

Теги ниццалион

"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 4:1. Победу лионскому клубу принесли голы Мемфиса Депая, Тино Кадевере, Карла Токо-Экамби и Уссема Ауара. В составе хозяев отличился Амин Гуири.

"Лион", набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 21 очком осталась на 12-й позиции.

"Ницца" – "Лион" - 1:4 (1:2)
Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Нсоки, Бамбу, Камара (Аталь, 62), Клод-Морис (Ндойе, 62), Тюрам, Рони Лопеш, Будауи, Данилюк, Гуири.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне, Токо-Экамби, Кадевере, Депай.

Не пропустите: "Марсель" и "Реймс" не выявили победителя в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"

Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов