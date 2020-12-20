"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 4:1. Победу лионскому клубу принесли голы Мемфиса Депая, Тино Кадевере, Карла Токо-Экамби и Уссема Ауара. В составе хозяев отличился Амин Гуири.
"Лион", набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 21 очком осталась на 12-й позиции.
"Ницца" – "Лион" - 1:4 (1:2)
Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Нсоки, Бамбу, Камара (Аталь, 62), Клод-Морис (Ндойе, 62), Тюрам, Рони Лопеш, Будауи, Данилюк, Гуири.
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне, Токо-Экамби, Кадевере, Депай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13