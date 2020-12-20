"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 4:1. Победу лионскому клубу принесли голы Мемфиса Депая, Тино Кадевере, Карла Токо-Экамби и Уссема Ауара. В составе хозяев отличился Амин Гуири.

"Лион", набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 21 очком осталась на 12-й позиции.

"Ницца" – "Лион" - 1:4 (1:2)

Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Нсоки, Бамбу, Камара (Аталь, 62), Клод-Морис (Ндойе, 62), Тюрам, Рони Лопеш, Будауи, Данилюк, Гуири.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне, Токо-Экамби, Кадевере, Депай.

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