"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1

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"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1

В 21-м туре чемпионата Франции "Лион" разгромил "Тулузу" со счетом 3:0. Победу лионцам принесли голы Максвелла Корне, Муссы Дембеле и Карла Токо Экамби.

Благодаря победе "Лион" вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Тулуза" осталась на последнем, 20-м месте.

"Лион" – "Тулуза" - 3:0 (1:0)
Голы: Корне, 29 - 1:0, Дембеле, 71 - 2:0, Токо-Экамби, 77 - 3:0

"Лион": Тэтэрушану, Марсал, Марсело, Денайер, Рафаэл, Тиаго Мендес, Какре, Терье (Токо-Экамби, 26), Ауар (Шерки, 73), Корне (Траоре, 79), Дембеле.

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