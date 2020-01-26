"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1
В 21-м туре чемпионата Франции "Лион" разгромил "Тулузу" со счетом 3:0. Победу лионцам принесли голы Максвелла Корне, Муссы Дембеле и Карла Токо Экамби.
Благодаря победе "Лион" вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Тулуза" осталась на последнем, 20-м месте.
"Лион" – "Тулуза" - 3:0 (1:0)
Голы: Корне, 29 - 1:0, Дембеле, 71 - 2:0, Токо-Экамби, 77 - 3:0
"Лион": Тэтэрушану, Марсал, Марсело, Денайер, Рафаэл, Тиаго Мендес, Какре, Терье (Токо-Экамби, 26), Ауар (Шерки, 73), Корне (Траоре, 79), Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|49
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Нант
|20
|32
|6
|Лилль
|20
|31
|7
|Страсбур
|21
|30
|8
|Анжер
|21
|30
|9
|Лион
|20
|29
|10
|Реймс
|21
|29
|11
|Ницца
|21
|29
|12
|Монако
|21
|29
|13
|Брест
|21
|28
|14
|Сент-Этьен
|21
|28
|15
|Бордо
|20
|26
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|20
|12