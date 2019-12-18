"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги
В рамках 1/8 финала Кубка французской лиги "Лион" с крупным счетом обыграл "Тулузу".
Таким образом, "ткачи" вышли в четвертьфинал турнира.
"Лион" - "Тулуза" 4:1
Голы: Траоре, 2 - 1:0, Жан Лукас, 17 - 2:0, Коне, 47 - 2:1, Траоре, 57 - 3:1, Терье, 90 - 4:1
"Лион": Тэтэрушану, Тете, Марсело, Андерсен, Терье, Жан Лукас (Тузар, 81), Тиаго Мендес, Корне, Шерки, Траоре (Ауар, 69), Гуири (Дембеле, 79).
"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян, Диарра, Морейра, Изима-Мирен, Сангаре (Сидибе, 68), Коне, Буагар (Адли, 77), Макенго, Саид (Нгуму, 37), Кулурис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12