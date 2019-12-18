"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги

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"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги

В рамках 1/8 финала Кубка французской лиги "Лион" с крупным счетом обыграл "Тулузу".

Таким образом, "ткачи" вышли в четвертьфинал турнира.

"Лион" - "Тулуза" 4:1

Голы: Траоре, 2 - 1:0, Жан Лукас, 17 - 2:0, Коне, 47 - 2:1, Траоре, 57 - 3:1, Терье, 90 - 4:1

"Лион": Тэтэрушану, Тете, Марсело, Андерсен, Терье, Жан Лукас (Тузар, 81), Тиаго Мендес, Корне, Шерки, Траоре (Ауар, 69), Гуири (Дембеле, 79).

"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян, Диарра, Морейра, Изима-Мирен, Сангаре (Сидибе, 68), Коне, Буагар (Адли, 77), Макенго, Саид (Нгуму, 37), Кулурис.

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