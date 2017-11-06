"Лион" разгромил в гостях "Сент-Этьен"

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"Лион" разгромил в гостях "Сент-Этьен"

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Лион" на чужом поле легко справился с "Сент-Этьеном". Дублем отметился Набиль Фекир, еще по мячу забили Мемфис Депай, Мариано Диас и Бертран Траоре. После этого матча "Лион" занимает пятое место в Лиге 1, "Сент-Этьен" находится на шестой позиции.

"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5 (0:2)
Голы: Депай, 10 - 0:1, Фекир, 25 - 0:2, Диас, 58 - 0:3, Траоре, 65 - 0:4, Фекир, 84 - 0:5

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Мбенге (Погба, 46), Пьер-Габриэль (Янко, 67), Лакруа, Бамба, Маига, Амума (Тофт-Содерлунд, 13), Сельнэс, Монне-Паке, Пажо.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Менди, 79), Тете, Морель, Траоре, Ауар, Фекир, Тузар (Ндомбеле, 79), Депай, Диас.

Удаление: Лакруа (47).

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