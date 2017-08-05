"Лион" разгромно побеждает, "Ницца" терпит поражение и другие результаты первого тура Лиги 1
Завершились ещё пять матчей первого тура французской Лиги 1. Выделим разгромную победу "Лиона" над "Страсбуром" и неожиданное поражение "Ниццы" от "Сент-Этьена".
"Лион" – "Страсбур" - 4:0
Голы: Диас, 23 - 1:0, Фекир, 59 (пенальти) - 2:0, Диас, 61 - 3:0, Фекир, 90 - 4:0.
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Рафаэл, Морель, Траоре (Корне, 79), Дардер (Ферри, 85), Фекир, Тузар, Депай, Диас (Маолида, 76).
"Страсбур": Камара, Манган, Мартинес, Лала, Сальмье, Ахолу, Мартен (Баокен, 81), Корнье, Лиэнар (Гонсалвес, 75), Да Кошта, Саади (Сако, 67).
"Сент-Этьен" – "Ницца" - 1:0
Гол: Бамба, 4 - 1:0.
"Сент-Этьен" – Рюффье, Пьер-Габриэль, Янко, Теофиль-Катрин, Перрен, Амума (Дьони, 62), Сельнэс, Таннане (Суиси, 79), Эль-Хаджи, Бамба, Дабо.
"Ницца" – Кардиналь, Данте, Суке, Ле Маршан, Сарр, Срарфи (Марсель, 46), Вальтер (Макенго, 74), Ле-Мелу, Козьелло (Тамез, 78), Эссерик, Плеа.
"Метц" – "Генгам" - 1:3
Голы: Ру, 14 - 1:0, Бриан, 39 (пенальти) - 1:1, Блас, 70 - 1:2, Диалло, 84 - 1:3.
"Метц": Дидийон, Фалетт, Бишевац, Ассу-Экотто, Дианье (Диалло, 76), Жуффре, Поблете, Коад, Бальиу, Ру (Молле, 70), Эн (Ньян, 59).
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Коко (Диалло, 72), До, Камара (Блас, 54), Фири, Салибур (Тюрам, 88), Бриан.
"Монпелье" – "Кан" - 1:0
Гол: Камара, 58 - 1:0.
"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Руссийон, Мукиеле, Конгре, Ласн, Скири, Иконе (Нинга, 65), Мбенза, Бериго (Сессеньон, 75), Камара.
"Кан": Веркутр, Джику, Женевуа, Гильбер, Бесса, Фере, Авуну (Петерс, 70), Роделен (Куаку, 66), Делаплас, Базиль (Мбенге, 78), Сантини.
"Труа" – "Ренн" - 1:1
Голы: Грансир, 46 - 1:0, Тель, 69 - 1:1.
"Труа": Самасса, Вискаррондо, Обианг, Эрей, Деплан, Азамум, Дингоме, Дарбьон, Ниве (Кауи, 72), Грансир (Тиньян, 87), Ньян (Пеле, 78).
"Ренн": Диалло, Ньяньон, Бенсебайни, Траоре, Мауасса (Леа Силики, 50), Сарр, Андре, Юну (Тель, 57), Буриго, Бааль, Мубеле.
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