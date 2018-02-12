"Лион" – "Ренн" - 0:2 (обзор)

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"Лион" – "Ренн" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию матч 25-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Ренном" (0:2).

Видео: "Лион" – "Ренн".

 

Не пропустите: "Лион" дома уступил "Ренну". | http://soccernews.ru

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