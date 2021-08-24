"Лион" сделал предложение по Азмуну. "Зенит" ответил

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

"Лион" начал переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу иранского нападающего Сердара Азмуна, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб предложил за футболиста 11 миллионов евро. "Зенит" ответил отказом, так как оценивает форварда в 20 миллионов. Напомним, что контракт Азмуна с петербуржцами истекает через год.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" шесть матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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