"Лион" сделал предложение по Азмуну. "Зенит" ответил
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
"Лион" начал переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу иранского нападающего Сердара Азмуна, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, французский клуб предложил за футболиста 11 миллионов евро. "Зенит" ответил отказом, так как оценивает форварда в 20 миллионов. Напомним, что контракт Азмуна с петербуржцами истекает через год.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" шесть матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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