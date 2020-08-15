"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

2 Теги манчестер ситилион

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов "Лион" одержал победу над "Манчестер Сити".

Хавбек "ткачей" Корне открыл счет в матче на 24-й минуте. Кевин Де Брюйне восстановил паритет на 69-й минуте. Однако голы Дембеле на 79-й и 87-й минутах принесли французам победу.

В полуфинале "Лион" сыграет против "Баварии", которая вчера уничтожила "Барселону" со счетом 8:2.

"Манчестер Сити" - "Лион" 1:3

Голы: Корне, 24 - 0:1, де Брюйне, 69 - 1:1, Дембеле, 79 - 1:2, Дембеле, 87 - 1:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Эрик Гарсия, Фернандиньо (Марез, 56), Родри Эрнандес (Сильва, 84), де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Какре, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 70), Ауар, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Читайте также: "Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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kolkor58
kolkor58

Лейпциг и Леон, это ответ Васе за его фейки!!!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лион как всегда хорош!Молодцы!

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