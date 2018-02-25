"Лион" – "Сент-Этьен" - 1:1 (обзоры)

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"Лион" – "Сент-Этьен" - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Сент-Этьеном" (1:1).

Видео: "Лион" – "Сент-Этьен".

Не пропустите: "Лион" на 90-й минуте упустил победу над "Сент-Этьеном". | http://soccernews.ru

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