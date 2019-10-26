"Лион" сильнее "Метца" и другие результаты 11-го тура чемпионата Франции

В рамках 11-го тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей.

Выделим домашнюю победу "Лиона" над "Метцем". Для "ткачей" это первый с 16 августа выигранный поединок в Лиге 1.

"Лион" – "Метц" - 2:0

Голы: Депай, 28 - 1:0, Дембеле, 33 (пенальти) - 2:0.

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Денайер, Коне, Дюбуа, Тиаго Мендес, Ауар (Корне, 69), Рен-Аделаид (Терье, 82), Тузар, Дембеле, Депай (Жан Лукас, 90).



"Брест" – "Дижон" - 2:0

Голы: Ласн, 49 - 1:0, Бен, 52 - 2:0.



"Страсбур" – "Ницца" - 1:0

Гол: Томассон, 23 - 1:0.



"Реймс" – "Ним" - 0:0



"Монпелье" – "Анжер" - 0:0

Не пропустите: "Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru