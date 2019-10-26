"Лион" сильнее "Метца" и другие результаты 11-го тура чемпионата Франции
В рамках 11-го тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей.
Выделим домашнюю победу "Лиона" над "Метцем". Для "ткачей" это первый с 16 августа выигранный поединок в Лиге 1.
"Лион" – "Метц" - 2:0
Голы: Депай, 28 - 1:0, Дембеле, 33 (пенальти) - 2:0.
"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Денайер, Коне, Дюбуа, Тиаго Мендес, Ауар (Корне, 69), Рен-Аделаид (Терье, 82), Тузар, Дембеле, Депай (Жан Лукас, 90).
"Брест" – "Дижон" - 2:0
Голы: Ласн, 49 - 1:0, Бен, 52 - 2:0.
"Страсбур" – "Ницца" - 1:0
Гол: Томассон, 23 - 1:0.
"Реймс" – "Ним" - 0:0
"Монпелье" – "Анжер" - 0:0
Не пропустите: "Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Атлетико" - "Атлетик": видеотрансляция "атлетического" дерби
-
"Челси" благодаря хет-трику Пулишича обыграл "Бернли"
-
"Интер" не воспользовался осечкой "Ювентуса", сыграв вничью с "Пармой"
-
Дубль Ерёменко принёс "Ростову" домашнюю победу над "Сочи"
-
Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???"
Лента новостей
-
Вальверде летом покинет "Барселону"
-
"Лион" сильнее "Метца" и другие результаты 11-го тура чемпионата Франции
-
"Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи
-
Карпин: "Зенит" вовремя опустил нас на землю"
-
"Интер" – "Парма" - 2:2 (видеообзор матча)
-
"Атлетико" - "Атлетик": видеотрансляция "атлетического" дерби
-
"Вальядолид" всухую выиграл у "Эйбара" (видео)
-
"Байер" и "Вердер" не выявили сильнейшего в матче 9-го тура Бундеслиги
-
1
"Челси" благодаря хет-трику Пулишича обыграл "Бернли"
-
1
"Интер" не воспользовался осечкой "Ювентуса", сыграв вничью с "Пармой"
-
2
Дубль Ерёменко принёс "Ростову" домашнюю победу над "Сочи"
-
Сарри прокомментировал ничью с "Лечче"
-
"Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции
-
1
Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию А
-
1
Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???"
-
Игуаина госпитализировали после матча с "Лечче"
-
"Мариуполь", "Олимпик" и "Заря" добились побед в 12-м туре чемпионата Украины
-
"Лечче" – "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча)
-
"Эвертон" проиграл "Брайтону" и другие результаты 10-го тура АПЛ
-
"Леганес" одолел "Мальорку" в 10-м туре Примеры (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|10
|17
|5
|Марсель
|10
|16
|6
|Анжер
|10
|16
|7
|Бордо
|11
|15
|8
|Монако
|11
|15
|9
|Монпелье
|10
|14
|10
|Брест
|10
|14
|11
|Сент-Этьен
|10
|14
|12
|Ницца
|10
|13
|13
|Ренн
|10
|12
|14
|Амьен
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9