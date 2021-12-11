"Лион" согласовал контракт с Азмуном

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"Лион" согласовал контракт с Азмуном Фото инстаграм Сердара Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун близок к переходу в "Лион".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский клуб уже согласовал с игроком контракт до 2026 года.

"Лион" хочет заполучить иранца в январе. Напомним, что летом футболист покинет "Зенит" на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Азмуна 10 голов и 4 результативные передачи в 21 игре.

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