"Лион" согласовал контракт с Азмуном
Форвард "Зенита" Сердар Азмун близок к переходу в "Лион".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский клуб уже согласовал с игроком контракт до 2026 года.
"Лион" хочет заполучить иранца в январе. Напомним, что летом футболист покинет "Зенит" на правах свободного агента.
В этом сезоне на счету Азмуна 10 голов и 4 результативные передачи в 21 игре.
Читайте также: В "Эвертоне" высказались об интересе к Азмуну. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола
-
"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско
-
Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом"
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"
Лента новостей
-
"Алавес" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
"Лион" согласовал контракт с Азмуном
-
Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола
-
"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско
-
"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"
-
Пиняев попал в топ-3 самых молодых авторов голов в РПЛ
-
Хави высказался о травмах нападающих
-
Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом"
-
"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голами
-
На матче "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик
-
"Реал" нашел замену Каземиро
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром игры с "Легией"
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Крыльев Советов"
-
Рамос пропустит четвёртую игру ПСЖ подряд
-
ЦСКА и "Арсенал" начали матч при 10-градусном морозе
-
Бензема готов к дерби с "Атлетико"
-
"Крылья Советов" добыли домашнюю победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13