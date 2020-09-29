"Лион" согласовал трансфер бразильца из "Милана"
Бразильский полузащитник "Милана" Лукас Пакета близок к переходу в "Лион", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, французский клуб договорился о трансфере футболиста за 21 миллион евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов. Бразилец подпишет с "Лионом" пятилетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
23-летний Пакета выступает за "Милан" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|М
|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17