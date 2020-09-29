"Лион" согласовал трансфер бразильца из "Милана"

Бразильский полузащитник "Милана" Лукас Пакета близок к переходу в "Лион", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, французский клуб договорился о трансфере футболиста за 21 миллион евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов. Бразилец подпишет с "Лионом" пятилетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

23-летний Пакета выступает за "Милан" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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