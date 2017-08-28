"Лион" согласовал трансфер Диопа

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"Лион" согласовал трансфер Диопа

Хавбек "Сельты" Пап Шейк Диоп в ближайшее время может перейти в "Лион", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, французский клуб достиг договоренности по трансферу игрока. Стоимость сделки составит 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диоп сыграл 19 матчей и сделал одну голевую передачу.

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