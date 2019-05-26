"Лион" сообщил об уходе Фекира



Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник команды Набиль Фекир покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Мы благодарим Фекира за все, что он сделал для команды. У нас есть договоренность о его уходе", - цитирует Ола L’Équipe.

Напомним, что хавбек мог перейти в "Ливерпуль" прошлым летом, но его трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 25-летний Фекир провел за "Лион" 39 матчей за всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

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