"Лион" стал очередным претендентом на Онану

Фото: инстаграм Андре Онаны/Автор неизвестен

"Лион" проявляет интерес к камерунскому вратарю амстердамского "Аякса" Андре Онане, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении голкипера настаивает новый главный тренер "Лиона" Петер Бош. Контракт Онаны с "Аяксом" истекает через год, поэтому клуб может продать его летом. Ранее сообщалось, что камерунец входит в сферу интересов "Интера" и "Арсенала".

В настоящее время 25-летний Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Срок отстранения игрока от футбола истекает 4 ноября 2021 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей и пропустил 22 гола.

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