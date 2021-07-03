"Лион" стал очередным претендентом на Онану
Фото: инстаграм Андре Онаны/Автор неизвестен
"Лион" проявляет интерес к камерунскому вратарю амстердамского "Аякса" Андре Онане, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении голкипера настаивает новый главный тренер "Лиона" Петер Бош. Контракт Онаны с "Аяксом" истекает через год, поэтому клуб может продать его летом. Ранее сообщалось, что камерунец входит в сферу интересов "Интера" и "Арсенала".
В настоящее время 25-летний Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Срок отстранения игрока от футбола истекает 4 ноября 2021 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей и пропустил 22 гола.
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|34
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|АЗ
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|Витесс
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|Утрехт
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|Хераклес
|34
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|34
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|Виллем II
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