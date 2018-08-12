"Лион" стартовал в Лиге 1 с победы над "Амьеном"

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"Лион" стартовал в Лиге 1 с победы над "Амьеном"В стартовом туре французской Лиги 1 "Лион" на своем поле оказался сильнее "Амьена".

"Лион" - "Амьен" - 2:0

Голы: Траоре, 24 - 1:0, Депай, 75 - 2:0.

"Лион": Горжлен, Дюбуа, Марсело, Морель, Менди, Тузар (Диоп, 88), Ндомбеле, Депай, Ауар, Траоре (Корне, 87), Диас (Террьер, 76).

Напомним, вчера "Монако" обыграл "Нант". | soccernews.ru

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