"Лион" сыграл в результативную ничью с "Клермоном"
Фото: инстаграм "Лион"/Автор неизвестен
"Лион" сыграл вничью с "Клермоном" в матче третьего тура французской Лиги 1 — 3:3.
Чемпионат Франции. Лига 1
"Лион" — "Клермон" — 3:3 (3:1)
Голы: Дембеле, 5 — с пенальти (1:0). Диоманде, 12 — в свои ворота (1:1). Дембеле, 21 (2:1). Лукас Пакета, 45+2 (3:1). Рашани, 80 (3:2). Рашани, 90+1 (3:3).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Густо, 73), Да Силва (Денайер, 83), Эмерсон, Диоманде, Ауар, Какере, Лукас Пакета (Кадевере, 73), Гимарайнс (Тиагу Мендес, 83), Дембеле, Токо-Экамби.
"Клермон": Десма, Унтонджи, Менди (Н`Симба, 78), Ожье, Зедадка, Бертомье (Кауи, 69), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Аллевина (Рашани, 69), Иглесиас (Абдул Самед, 60), Байо.
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