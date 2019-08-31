"Лион" сыграл вничью с "Бордо"
В рамках 4-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Бордо".
Теперь "Лион" занимает 3-е место, а "Бордо" - 8-е.
"Лион" - "Бордо" 1:1
Голы: Депай, 31 - 1:0, Бриан, 67 - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Тете, Андерсен, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Тузар, 65), Терье, Ауар, Корне (Траоре, 78), Депай (Жан Лукас, 88).
"Бордо": Костиль, Косьельни, Мешер, Бенито, Кватенг, Тчуамени (Адли, 73), Отавио, Калу, Хван Ый Чжо (Бенрау, 75), де Превиль, Бриан (Маджа, 86).
Предупреждения: Рен-Аделаид (13), Хван Ый Чжо (15), Тиаго Мендес (30), Калу (40), Отавио (69), Андерсен (74).
Удаление: Тиаго Мендес (62).
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