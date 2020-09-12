"Лион" сыграл вничью с "Бордо"

В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Бордо" сыграл вничью с "Лионом".

"Бордо" занимает в чемпионате второе место. "Лион" идет третьим, но у них есть игра в запасе.

"Бордо" - "Лион" 0:0

"Бордо": Костиль, Бесс, Косьельни, Сабали, Бенито, Отавио, Башич, Уден (Пундже, 90), Калу (Адли, 62), Хван Ый Чжо (Бриан, 74), де Превиль (Маджа, 74).

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Денайер, Марсело, Дюбуа, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 59), Какре, Корне, Депай (Кадевере, 73), Дембеле (Ауар, 59), Токо-Экамби (Шерки, 83).

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