"Лион" сыграл вничью с "Дижоном" и другие результаты 7-го тура
Представляем результаты 7-го тура чемпионата Франции.
"Метц" – "Труа" 0:1
Гол: Грансир, 90 - 0:1
"Метц": Дидийон, Юдоль, Ньяхате, Бальиу, Бишевац, Поблете, Филиппс (Молле, 86), Коад, Доссеви, Нгетте, Ру (Фернандес, 77).
"Труа": Самасса, Эрей, Жиродон, Деплан, Траоре, Беллюгу (Конфе, 21), Дингоме, Азамум (Пеле, 81), Кауи (Кордоваль, 72), Грансир, Ньян.
Предупреждения: Деплан (6), Бальиу (29), Филиппс (42), Жиродон (62).
Удаление: Деплан (67).
"Кан" – "Амьен" 1:0
Гол: Сантини (пен), 54 - 1:0
"Кан": Веркутр, Женевуа, Мбенге, Гильбер, Да Сильва, Репас, Делаплас, Базиль (Бесса, 85), Фере, Роделен, Сантини.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Авелар, Сиссоко, Монкондюи, Зунгу, Какута, Манзала (Траоре, 71), Эль-Хаджам (Гакпе, 65), Конате (Бурго, 79).
Предупреждения: Конате (57), Делаплас (59), Монкондюи (73).
"Бордо" – "Генгам" 3:1
Голы: Камано, 31 - 1:0, Салибур, 46 - 1:1, Менди, 75 - 2:1, Жонатан Кафу, 90 - 3:1
"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер (Менди, 63), Камано, де Превиль (Жонатан Кафу, 74).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербра, Икоко, Эбоа-Эбоа, Дидо (Фири, 45), До, Салибур, Камара (Бенезе, 78), Бриан (Коко, 46), Тюрам.
Предупреждения: Тулалан (2), Икоко (19), Пелленар (35), Кербра (40), Малком (42), Лерагер (44).
"Лион" – "Дижон" 3:3
Голы: Фекир, 20 - 1:0, Слити (пен), 23 - 1:1, Шека, 52 - 1:2, Ауар, 60 - 2:2, Диас (пен), 63 - 3:2, Ямбере, 65 - 3:3
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Менди, Тете, Марсело, Ауар, Тузар (Geubbels, 84), Траоре, Ндомбеле, Фекир, Диас (Маолида, 78).
"Дижон": Рене, Джилободжи, Шафик (Хаддади, 71), Розье, Ямбере, Шека, Слити, Амальфитано, Марье, Квон Чхан Хун (Саид, 64), Жанно.
Предупреждения: Ямбере (3), Амальфитано (40), Ндомбеле (58), Рене (59), Розье (75). | http://soccernews.ru
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