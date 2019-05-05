"Лион" сыграл вничью с "Лиллем" и вернул себе третье место в Лиге 1
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Лионом".
Благодаря набранному очку "Лион" смог вернуться на третье место в чемпионате, "Лилль" - по-прежнему находится на второй позиции.
"Лион" - "Лилль" 2:2
Голы: Терье, 11 - 1:0, Реми, 50 - 1:1, Сумаре, 68 - 1:2, Дюбуа, 74 - 2:2
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Марсело, Менди, Траоре (Корне, 70), Терье (Дембеле, 73), Фекир, Ндомбеле, Депай, Ауар.
"Лилль": Меньян, Габриэл, Челик, Фонте, Коне, Тиаго Майя (Рейнилду, 89), Сумаре, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 80), Пепе, Реми (Рафаэл Леау, 70).
Предупреждения: Тиаго Майя (44), Бамба (73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|35
|62
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25