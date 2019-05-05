"Лион" сыграл вничью с "Лиллем" и вернул себе третье место в Лиге 1

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"Лион" сыграл вничью с "Лиллем" и вернул себе третье место в Лиге 1

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Лионом".

Благодаря набранному очку "Лион" смог вернуться на третье место в чемпионате, "Лилль" - по-прежнему находится на второй позиции.

"Лион" - "Лилль" 2:2

Голы: Терье, 11 - 1:0, Реми, 50 - 1:1, Сумаре, 68 - 1:2, Дюбуа, 74 - 2:2

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Марсело, Менди, Траоре (Корне, 70), Терье (Дембеле, 73), Фекир, Ндомбеле, Депай, Ауар.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Челик, Фонте, Коне, Тиаго Майя (Рейнилду, 89), Сумаре, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 80), Пепе, Реми (Рафаэл Леау, 70).

Предупреждения: Тиаго Майя (44), Бамба (73).  

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