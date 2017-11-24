"Лион" теряет нападающего из-за травмы

Нападающий "Лиона" Бертран Траоре травмировался в матче группового турнира Лиги Европы с "Аполлоном" (4:0).

Отметим, что игрок покинул поле на 12-й минуте.

"У Бертрана проблемы со связками. Серьезность травмы предстоит оценить. Вероятно, он пропустит несколько недель", - сказал главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо. | http://soccernews.ru