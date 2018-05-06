"Лион" - "Труа" - 3:0 (обзор)

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"Лион" - "Труа" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 36-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" дома разгромил "Труа".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
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