"Лион" – "Тулуза" - 2:0 (обзор)

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"Лион" – "Тулуза" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Тулузой" (2:0).

Видео: "Лион" – "Тулуза".

Не пропустите: Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой". | http://soccernews.ru

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5 Монпелье 31 45
6 Ренн 30 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 31 42
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
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14 ФК Кан 31 35
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16 Страсбур 31 33
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18 Труа 31 29
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