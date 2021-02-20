"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1

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"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Лион" одолел "Брест".

Благодаря победе "ткачи" вышли на первое место в чемпионате. Однако у "Лилля" такое же количество очков и матч в запасе.

"Брест" - "Лион" 2:3

Голы: Лукас Пакета, 9 - 0:1, Ауар, 29 - 0:2, Депай (пен), 44 - 0:3, Шардонне, 53 - 1:3, Кардона, 74 - 2:3

"Брест": Сибуа, Эрей, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 67), Перро, Ласн (Фадига, 87), Февр (Шарбонье, 67), Белькебла, Онора (Ле Дуарон, 88), Кардона, Мунье.

"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Де Шильо, Дюбуа, Денайер, Лукас Пакета, Ауар (Кадевере, 71), Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Какре, 71), Токо-Экамби (Корне, 78), Депай (Слимани, 88).

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