"Лион" удержал победу над "Монпелье", "Реймс" переиграл "Нант"
Представляем результаты 29-го тура французской Лиги 1.
"Лион" - "Монпелье" 3:2
Голы: Терье, 11 - 1:0, Молле, 36 - 1:1, Дембеле, 58 - 2:1, Ауар, 86 - 3:1, Камара, 90 - 3:2
"Лион": Горжлен, Марсал (Дюбуа, 42), Денайер, Рафаэл, Тете, Ндомбеле, Ауар, Траоре (Тузар, 84), Терье (Корне, 78), Фекир, Дембеле.
"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Илтон, Коцца (Ристич, 78), Агиляр, Скири (Пирис, 46), Ласн (Камара, 87), Молле, Конгре, Делор, Лаборд.
"Реймс" - "Нант" 1:0
Гол: Уден, 59 - 1:0
"Реймс": Менди, Фоке, Абдельхамид, Баба, Энгельс, Ромао, Дингоме (Камара, 79), Шавалерен, Зенели (Думбия, 73), Диа (Чаваррия, 65), Уден.
"Нант": Дюпе, Траоре, Паллуа, Фабио (Кватенг, 46), Лукас Лима (Лимбомбе, 69), Ронжье, Туре, Бошилья, Андрей Жиротто, Диего Карлос, Кулибали.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ницца
|29
|41
|9
|Ренн
|27
|40
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20