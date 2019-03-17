"Лион" удержал победу над "Монпелье", "Реймс" переиграл "Нант"

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"Лион" удержал победу над "Монпелье", "Реймс" переиграл "Нант"

Представляем результаты 29-го тура французской Лиги 1.

"Лион" - "Монпелье" 3:2

Голы: Терье, 11 - 1:0, Молле, 36 - 1:1, Дембеле, 58 - 2:1, Ауар, 86 - 3:1, Камара, 90 - 3:2

"Лион": Горжлен, Марсал (Дюбуа, 42), Денайер, Рафаэл, Тете, Ндомбеле, Ауар, Траоре (Тузар, 84), Терье (Корне, 78), Фекир, Дембеле.

"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Илтон, Коцца (Ристич, 78), Агиляр, Скири (Пирис, 46), Ласн (Камара, 87), Молле, Конгре, Делор, Лаборд.


"Реймс" - "Нант" 1:0

Гол: Уден, 59 - 1:0

"Реймс": Менди, Фоке, Абдельхамид, Баба, Энгельс, Ромао, Дингоме (Камара, 79), Шавалерен, Зенели (Думбия, 73), Диа (Чаваррия, 65), Уден.

"Нант": Дюпе, Траоре, Паллуа, Фабио (Кватенг, 46), Лукас Лима (Лимбомбе, 69), Ронжье, Туре, Бошилья, Андрей Жиротто, Диего Карлос, Кулибали.

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