"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1

Теги лионанжер

"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Лион" с крупным счетом обыграл "Анжер".

Теперь "ткачи" с 6 очками занимают первое место в чемпионате.

"Лион" - "Анжер" 6:0

Голы: Ауар, 11 - 1:0, Дембеле, 36 - 2:0, Депай, 42 - 3:0, Депай, 48 - 4:0, Дембеле, 65 - 5:0, Жан Лукас, 72 - 6:0

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Коне, Дюбуа (Тете, 70), Денайер, Тиаго Мендес (Жан Лукас, 69), Тузар, Ауар, Траоре, Депай, Дембеле (Терье, 66).

"Анжер": Бютель, Павлович, Аит-Нури, Манко, Тома, Сантамария, Капель, Пажо (Нинга, 54), Мангани, Перейра Лаже (Баокен, 69), Алиуи (Канга, 69).

Предупреждения: Траоре (61), Капель (70), Баокен (90).

Читайте также: Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" продлила контракт с Джеко

"Рома" продлила контракт с Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 1 3
2 ПСЖ ПСЖ 1 3
3 Анжер Анжер 1 3
4 Реймс Реймс 1 3
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
6 Лилль Лилль 1 3
7 Ницца Ницца 1 3
8 Ренн Ренн 1 3
9 Тулуза Тулуза 1 1
10 Метц Метц 1 1
11 Страсбур Страсбур 1 1
12 Брест Брест 1 1
13 Нант Нант 1 0
14 Амьен Амьен 1 0
15 Дижон Дижон 1 0
16 Монпелье Монпелье 1 0
17 Бордо Бордо 1 0
18 Марсель Марсель 1 0
19 Ним Ним 1 0
20 Монако Монако 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов