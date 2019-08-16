"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Лион" с крупным счетом обыграл "Анжер".

Теперь "ткачи" с 6 очками занимают первое место в чемпионате.

"Лион" - "Анжер" 6:0

Голы: Ауар, 11 - 1:0, Дембеле, 36 - 2:0, Депай, 42 - 3:0, Депай, 48 - 4:0, Дембеле, 65 - 5:0, Жан Лукас, 72 - 6:0

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Коне, Дюбуа (Тете, 70), Денайер, Тиаго Мендес (Жан Лукас, 69), Тузар, Ауар, Траоре, Депай, Дембеле (Терье, 66).

"Анжер": Бютель, Павлович, Аит-Нури, Манко, Тома, Сантамария, Капель, Пажо (Нинга, 54), Мангани, Перейра Лаже (Баокен, 69), Алиуи (Канга, 69).

Предупреждения: Траоре (61), Капель (70), Баокен (90).

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