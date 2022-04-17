"Лион" уничтожил "Бордо" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 6:1.

Победу лионцам принесли дубли Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби, голы Лукаса Пакета и Ромена Февра. В составе гостей отличился Секу Мара.

"Лион", набрав 49 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 26 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Лион" – "Бордо" - 6:1 (3:0)

Голы: Дембеле, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 27 - 2:0, Лукас Пакета, 34 - 3:0, Февр, 46 - 4:0, Токо-Экамби, 68 - 5:0, Мара, 85 (с пенальти) - 5:1, Дембеле, 90 - 6:1

"Лион": Поллерсбек, Гюсто (Эмерсон, 65), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Тиаго Мендес (Боатенг, 84), Лукас Пакета (Ауар, 65), Февр (Рен-Аделаид, 65), Тете (Барколя, 73), Токо-Экамби, Дембеле.

"Бордо": Пуссен, Мангаш, Ахмедходжич, Медиуб (Франсержио, 86), Менса, Лаку (Кватенг, 73), Гилавоги, Адли (Дилросун, 64), Онана, Ньянг (Уден, 64), Хван Ый Чжо (Мара, 73).

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