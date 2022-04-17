"Лион" уничтожил "Бордо" в Лиге 1
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 6:1.
Победу лионцам принесли дубли Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби, голы Лукаса Пакета и Ромена Февра. В составе гостей отличился Секу Мара.
"Лион", набрав 49 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 26 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Лион" – "Бордо" - 6:1 (3:0)
Голы: Дембеле, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 27 - 2:0, Лукас Пакета, 34 - 3:0, Февр, 46 - 4:0, Токо-Экамби, 68 - 5:0, Мара, 85 (с пенальти) - 5:1, Дембеле, 90 - 6:1
"Лион": Поллерсбек, Гюсто (Эмерсон, 65), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Тиаго Мендес (Боатенг, 84), Лукас Пакета (Ауар, 65), Февр (Рен-Аделаид, 65), Тете (Барколя, 73), Токо-Экамби, Дембеле.
"Бордо": Пуссен, Мангаш, Ахмедходжич, Медиуб (Франсержио, 86), Менса, Лаку (Кватенг, 73), Гилавоги, Адли (Дилросун, 64), Онана, Ньянг (Уден, 64), Хван Ый Чжо (Мара, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13