"Лион" упустил победу над худшей командой Лиги 1
Фото: инстаграм "Сент-Этьена"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" и "Лион" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 41-й минуте счет открыл Уссем Ауар, но в концовке встречи равновесие восстановил Вахби Хазри.
"Сент-Этьен", набрав четыре очка, остался на последнем, 20-м месте, в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками вышел на 10-ю позицию.
"Сент-Этьен" – "Лион" - 1:1 (0:1)
Голы: Ауар, 41 - 0:1, Хазри, 90+5 (с пенальти) - 1:1
"Сент-Этьен": Грин, Колодзейчак, Мукуди, Трауко, Будебуз (Аушиш, 78), Неу Нупа (Амума, 65), Юссуф, Камара, Хазри, Буанга (Крассо, 89), Норден (Гурна-Дуат, 65).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг (Денайер, 68), Диоманде, Энрике, Шакири (Поллерсбек, 76), Ауар (Гюсто, 88), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 88), Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13