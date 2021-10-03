"Лион" упустил победу над худшей командой Лиги 1

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"Лион" упустил победу над худшей командой Лиги 1

Фото: инстаграм "Сент-Этьена"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" и "Лион" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 41-й минуте счет открыл Уссем Ауар, но в концовке встречи равновесие восстановил Вахби Хазри.

"Сент-Этьен", набрав четыре очка, остался на последнем, 20-м месте, в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками вышел на 10-ю позицию.

"Сент-Этьен" – "Лион" - 1:1 (0:1)
Голы: Ауар, 41 - 0:1, Хазри, 90+5 (с пенальти) - 1:1

"Сент-Этьен": Грин, Колодзейчак, Мукуди, Трауко, Будебуз (Аушиш, 78), Неу Нупа (Амума, 65), Юссуф, Камара, Хазри, Буанга (Крассо, 89), Норден (Гурна-Дуат, 65).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг (Денайер, 68), Диоманде, Энрике, Шакири (Поллерсбек, 76), Ауар (Гюсто, 88), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 88), Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби.

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