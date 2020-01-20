"Лион" усилился форвардом сборной Камеруна

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"Лион" усилился форвардом сборной Камеруна

Камерунский нападающий "Вильярреала" Карл Токо Экамби перешел в "Лион", сообщает официальный сайт французского клуба.

Лионцы арендовали футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа. За аренду форварда французы заплатили четыре миллиона евро.

27-летний Экамби выступал за "Вильярреал" с 2018 года. Всего он провел за испанский клуб 62 матча во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. Ранее камерунец играл за "Париж", "Сошо" и "Анже". За сборную Камеруна сыграл 22 матча и забил два гола.

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