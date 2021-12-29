"Лион" увеличил предложение по Азмуну

Фото: инстаграм Сердара Азмуна

"Лион" продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Как сообщает RMC Sport, французский клуб увеличил предложение по игроку до 4 миллионов евро.

Отмечается, что "Зенит" не отпустит Азмуна, пока не подпишет ему замену. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Азмун провел 21 игру, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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