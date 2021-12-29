"Лион" увеличил предложение по Азмуну
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
"Лион" продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Как сообщает RMC Sport, французский клуб увеличил предложение по игроку до 4 миллионов евро.
Отмечается, что "Зенит" не отпустит Азмуна, пока не подпишет ему замену. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.
В этом сезоне Азмун провел 21 игру, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
Читайте также: Азмун отказался перейти в "Севилью". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта
-
Официально: Соуза - новый тренер "Фламенго"
-
"Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном"
-
ЦСКА планирует подписать трех новых футболистов в январе
-
"Лион" увеличил предложение по Азмуну
-
В ЦСКА может измениться модель управления клубом
-
"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Арсенала"
-
Определился главный претендент на Гинтера
-
3
Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сделал выбор между Месси и Роналду
-
Хавбек "Баварии" Кюизанс выбирает между ЦСКА и клубом Серии А
-
Официально: Соуза покинул сборную Польши
-
Стало известно, сколько "Ювентус" хочет заработать на продаже де Лигта
-
Рангник высказался о своей работе в "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" ищет помощника спортивному директору
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны поздними тренировками Рангника
-
"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"
-
1
Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону"
-
Украинский теннисист высказался о Тимощуке и Ракицком
-
Ибрагимович снова не стал лучшим футболистом года в Швеции
-
1
В Индии жители пожаловались на статую Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13