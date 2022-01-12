"Лион" увеличил предложение по трансферу Азмуна
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
"Лион" не оставляет попыток приобрести иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает журналист L’Équipe Уго Гийме в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста шесть миллионов евро. Азмун готов перейти в "Лион" и уже согласовал с французами условия личного контракта. Также форвардом интересуются "Ювентус" и "Ньюкасл".
В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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