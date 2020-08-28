"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1

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"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1

В рамках второго тура французской Лиги 1 "Лион" разгромил "Дижон".

"Лион" - "Дижон" 4:1

Голы: Шедлер, 14 - 0:1, Депай (пен), 39 - 1:1, Лотоа (аг), 45 - 2:1, Депай, 45 - 3:1, Депай (пен), 66 - 4:1

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Андерсен, 79), Дюбуа (Тете, 71), Какре, Бруно Гимараэс, Корне (Бар, 79), Депай (Шерки, 71), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Дембеле.

"Дижон": Гомис, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Экюэль-Манга, Амальфитано (Добре, 71), Марье (Чала, 72), Эбимбе, Ндонг, Шуйар (Саммаритано, 55), Шедлер (Филипп, 80).

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