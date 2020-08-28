"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1
В рамках второго тура французской Лиги 1 "Лион" разгромил "Дижон".
"Лион" - "Дижон" 4:1
Голы: Шедлер, 14 - 0:1, Депай (пен), 39 - 1:1, Лотоа (аг), 45 - 2:1, Депай, 45 - 3:1, Депай (пен), 66 - 4:1
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Андерсен, 79), Дюбуа (Тете, 71), Какре, Бруно Гимараэс, Корне (Бар, 79), Депай (Шерки, 71), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Дембеле.
"Дижон": Гомис, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Экюэль-Манга, Амальфитано (Добре, 71), Марье (Чала, 72), Эбимбе, Ндонг, Шуйар (Саммаритано, 55), Шедлер (Филипп, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13