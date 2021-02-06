"Лион" уверенно разобрался со "Страсбуром" и вышел на первое место Лиги 1

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"Лион" уверенно разобрался со "Страсбуром" и вышел на первое место Лиги 1

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Лион" разгромил "Страсбур".

Благодаря победе "ткачи" вышли на первое место в чемпионате.

"Лион" - "Страсбур" 3:0

Голы: Депай, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 30 - 2:0, Депай, 68 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело (Бенламри, 71), Диоманде (Де Шильо, 89), Ауар, Тиаго Мендес, Лукас Пакета, Корне, Кадевере (Слимани, 71), Депай (Шерки, 72), Токо-Экамби (да Сильва, 88).

"Страсбур": Кавасима, Кароль, Джику, Митрович, Каси, Ахолу (Лиэнар, 67), Томассон, Прцич (Сиссоко, 67), Диалло, Уорис (Белльгард, 78), Зои (Шахири, 78).

Удаление: Томассон (14).            

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