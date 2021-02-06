"Лион" уверенно разобрался со "Страсбуром" и вышел на первое место Лиги 1
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Лион" разгромил "Страсбур".
Благодаря победе "ткачи" вышли на первое место в чемпионате.
"Лион" - "Страсбур" 3:0
Голы: Депай, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 30 - 2:0, Депай, 68 - 3:0
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело (Бенламри, 71), Диоманде (Де Шильо, 89), Ауар, Тиаго Мендес, Лукас Пакета, Корне, Кадевере (Слимани, 71), Депай (Шерки, 72), Токо-Экамби (да Сильва, 88).
"Страсбур": Кавасима, Кароль, Джику, Митрович, Каси, Ахолу (Лиэнар, 67), Томассон, Прцич (Сиссоко, 67), Диалло, Уорис (Белльгард, 78), Зои (Шахири, 78).
Удаление: Томассон (14).
Читайте также: "Лорьян" минимально переиграл "Реймс". | http://soccernews.ru
главное
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
Линекер выступил против ВАР
-
Экс-игрок ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Португалии
-
Агент Новиков: "Карпин отказался возглавить сборную Беларуси"
-
Роналду прокомментировал победу над "Ромой"
-
"Лион" уверенно разобрался со "Страсбуром" и вышел на первое место Лиги 1
-
Роббен близок к завершению карьеры во второй раз
-
Менхенгладбахская "Боруссия" в домашнем матче уступила "Кельну"
-
"Вильярреал" не смог удержать победу над предпоследним местом Примеры
-
"Фулхэм" и "Вест Хэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"
-
Зидан прокомментировал победу над "Уэской"
-
Агент Новиков рассказал, что в свое время Гончаренко мог возглавить "Спартак"
-
2
Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
-
"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"
-
Артета прокомментировал поражение "Арсенала" от "Астон Виллы"
-
РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13