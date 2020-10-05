"Лион" в большинстве не смог обыграть "Марсель"
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Лион" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 16-й минуте открыл Димитри Пайе, а спустя несколько минут он получил красную карточку. В середине тайма счет сравнял Уссем Ауар.
"Марсель" остался на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" по-прежнему занимает 14-ю позицию.
"Лион" Лион - "Олимпик" Марсель" - 1:1 (1:1)
Голы: Пайе, 16 - 0:1, Ауар, 28 (с пенальти) - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Марсело (Диоманде, 85), Дюбуа, Бар, Денайер, Тиаго Мендес, Какре (Бруно Гимараэс, 69), Ауар, Корне (Депай, 69), Кадевере (Дембеле, 77), Токо-Экамби (Шерки, 85).
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара (Гуйе, 61), Пайе, Сансон, Товен (Лопес, 75), Ронжье, Чалета-Цар, Бенедетто (Радонич, 62).
Удаление: Пайе (19).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13