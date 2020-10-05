"Лион" в большинстве не смог обыграть "Марсель"

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Лион" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 16-й минуте открыл Димитри Пайе, а спустя несколько минут он получил красную карточку. В середине тайма счет сравнял Уссем Ауар.

"Марсель" остался на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" по-прежнему занимает 14-ю позицию.

"Лион" Лион - "Олимпик" Марсель" - 1:1 (1:1)

Голы: Пайе, 16 - 0:1, Ауар, 28 (с пенальти) - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Марсело (Диоманде, 85), Дюбуа, Бар, Денайер, Тиаго Мендес, Какре (Бруно Гимараэс, 69), Ауар, Корне (Депай, 69), Кадевере (Дембеле, 77), Токо-Экамби (Шерки, 85).

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара (Гуйе, 61), Пайе, Сансон, Товен (Лопес, 75), Ронжье, Чалета-Цар, Бенедетто (Радонич, 62).

Удаление: Пайе (19).

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