"Лион" в домашнем матче обыграл "Анже"
"Лион" на своем стадионе переиграл "Анже" в рамках 33-го тура чемпионата Франции.
"Лион" - "Анже" - 2:1 (2:0)
Голы: Депай, 14 - 1:0, Террье, 39 - 2:0, Тузар, 89 (в свои ворота) - 2:1.
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете, Депай (Дембеле, 90), Фекир (Тузар, 84), Ауар, Ндомбеле, Корне, Террье (Б.Траоре, 76).
"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Мансо, Мангани (Фюльжини, 64), Пажо (Эль Мелали, 76), Капель (Канга, 53), Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23