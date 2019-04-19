"Лион" в домашнем матче обыграл "Анже"

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"Лион" в домашнем матче обыграл "Анже"

"Лион" на своем стадионе переиграл "Анже" в рамках 33-го тура чемпионата Франции.

"Лион" - "Анже" - 2:1 (2:0)

Голы: Депай, 14 - 1:0, Террье, 39 - 2:0, Тузар, 89 (в свои ворота) - 2:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете, Депай (Дембеле, 90), Фекир (Тузар, 84), Ауар, Ндомбеле, Корне, Террье (Б.Траоре, 76).

"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Мансо, Мангани (Фюльжини, 64), Пажо (Эль Мелали, 76), Капель (Канга, 53), Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ.

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