"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"
"Лион" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1 обыграл "Бордо" со счетом 2:3.
"Бордо" - "Лион" - 2:3 (2:1)
Голы: Депай, 14 - 0:1, Бриан, 34 - 1:1, Де Превиль, 38 - 2:1, Корне, 67 - 2:2, Дембеле, 85 - 2:3.
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Бенраху, 69), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан, Де Превиль (Юссуф, 84), Камано (Паленсия, 77).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете (Менди, 80), Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Корне (Дембеле, 69), Террье (Траоре, 69).
Предупреждения: Де Превиль, 44. Отавиу, 61. Дюбуа, 78. Фекир, 88. Паленсия, 90+3. Траоре, 90+4.
"Лион", набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, "Бордо" с 38 голами расположился на 14 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24