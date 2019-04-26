"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"

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"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"

"Лион" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1 обыграл "Бордо" со счетом 2:3.

"Бордо" - "Лион" - 2:3 (2:1)

Голы: Депай, 14 - 0:1, Бриан, 34 - 1:1, Де Превиль, 38 - 2:1, Корне, 67 - 2:2, Дембеле, 85 - 2:3.

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Бенраху, 69), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан, Де Превиль (Юссуф, 84), Камано (Паленсия, 77).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете (Менди, 80), Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Корне (Дембеле, 69), Террье (Траоре, 69).

Предупреждения: Де Превиль, 44. Отавиу, 61. Дюбуа, 78. Фекир, 88. Паленсия, 90+3. Траоре, 90+4.

"Лион", набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, "Бордо" с 38 голами расположился на 14 позиции.

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