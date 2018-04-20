"Лион" в гостях одержал яркую победу над "Дижоном"

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"Лион" в гостях одержал яркую победу над "Дижоном"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде разгромил "Дижон" со счётом 5:2.

"Дижон" – "Лион" - 2:5

Голы: Депай, 4 - 0:1, Слити, 26 - 1:1, Розье, 50 (автогол) - 1:2, Фекир, 53 - 1:3, Слити, 55 - 2:3, Траоре, 77 - 2:4, Корне, 82 - 2:5.

"Дижон": Рене, Варро (Ямбере, 45), Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Шафик, 87), Марье, Квон Чхан Хун, Слити (Массуэма, 85), Саид, Амальфитано.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 87), Морель, Фекир (Корне, 73), Ндомбеле (Ферри, 83), Траоре, Ауар, Депай, Тузар.

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