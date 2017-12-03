"Лион" в гостях победил "Кан"
В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде добился победы над "Каном". Счет открыл Максвелл Корне, затем преимущество лионцев удвоил Мариано Диас. В концовке поединка единственный гол у хозяев забил Иван Сантини. Эта победа позволила "Лиону" выйти на второе место в Лиге 1. "Кан" остался на седьмой позиции.
"Кан" – "Лион" - 1:2 (0:1)
Голы: Корне, 10 - 0:1, Диас, 54 - 0:2, Сантини, 90 - 1:2
"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Мбенге, Санко (Репас, 58), Фере, Аит-Беннассер, Роделен, Гильбер, Куаку (Нкололо, 64), Сантини.
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Рафаэл, 73), Тете, Диакаби, Корне (Маолида, 76), Ауар, Фекир, Тузар, Депай, Диас (Ферри, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Лион
|16
|32
|3
|Монако
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|16
|20
|13
|Ницца
|16
|20
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4