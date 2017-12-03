"Лион" в гостях победил "Кан"

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде добился победы над "Каном". Счет открыл Максвелл Корне, затем преимущество лионцев удвоил Мариано Диас. В концовке поединка единственный гол у хозяев забил Иван Сантини. Эта победа позволила "Лиону" выйти на второе место в Лиге 1. "Кан" остался на седьмой позиции.

"Кан" – "Лион" - 1:2 (0:1)

Голы: Корне, 10 - 0:1, Диас, 54 - 0:2, Сантини, 90 - 1:2

"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Мбенге, Санко (Репас, 58), Фере, Аит-Беннассер, Роделен, Гильбер, Куаку (Нкололо, 64), Сантини.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Рафаэл, 73), Тете, Диакаби, Корне (Маолида, 76), Ауар, Фекир, Тузар, Депай, Диас (Ферри, 81).

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