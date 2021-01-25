"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1

Теги псжсент-этьенлионмонако

"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1Во Франции завершились все матчи 21 тура Лиги один, за исключением перенесенной игры "Ним""Лорьян".
"Лион" в гостях уничтожил оборону "Сент-Этьена" 5:0. Немногим меньше дома забил ПСЖ. Встреча с "Монпелье" завершилась со счетом 4:0. "Монако" Головина оказалось сильнее "Марселя" - 3:1. россиянин отдал 2 голевые передачи. Представляем все результаты 21-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

ПСЖ – "Монпелье" - 4:0
"Ланс" – "Ницца" - 0:1
"Монако" – "Марсель" - 3:1
"Бордо" – "Анжер" - 2:1
"Реймс" – "Брест" - 1:0
"Метц" – "Нант" - 2:0
"Дижон" – "Страсбур" - 1:1
"Ренн" – "Лилль" - 0:1
"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5

Матч "Ним" – "Лорьян" был перенесен.

Турнирная таблица: ПСЖ (45), "Лилль" (45), "Лион" (43), "Монако" (39), "Ренн" (36), "Марсель" (32), "Бордо" (32), "Метц" (31), "Ланс" (31), "Анжер" (30),"Монпелье" (28), "Брест" (26), "Ницца" (26), "Реймс" (24), "Страсбур" (24), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (18), "Ним" (15), "Дижон" (15), "Лорьян" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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