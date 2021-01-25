"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1
Во Франции завершились все матчи 21 тура Лиги один, за исключением перенесенной игры "Ним" – "Лорьян".
"Лион" в гостях уничтожил оборону "Сент-Этьена" 5:0. Немногим меньше дома забил ПСЖ. Встреча с "Монпелье" завершилась со счетом 4:0. "Монако" Головина оказалось сильнее "Марселя" - 3:1. россиянин отдал 2 голевые передачи. Представляем все результаты 21-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
ПСЖ – "Монпелье" - 4:0
"Ланс" – "Ницца" - 0:1
"Монако" – "Марсель" - 3:1
"Бордо" – "Анжер" - 2:1
"Реймс" – "Брест" - 1:0
"Метц" – "Нант" - 2:0
"Дижон" – "Страсбур" - 1:1
"Ренн" – "Лилль" - 0:1
"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5
Матч "Ним" – "Лорьян" был перенесен.
Турнирная таблица: ПСЖ (45), "Лилль" (45), "Лион" (43), "Монако" (39), "Ренн" (36), "Марсель" (32), "Бордо" (32), "Метц" (31), "Ланс" (31), "Анжер" (30),"Монпелье" (28), "Брест" (26), "Ницца" (26), "Реймс" (24), "Страсбур" (24), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (18), "Ним" (15), "Дижон" (15), "Лорьян" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13