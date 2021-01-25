"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1

Во Франции завершились все матчи 21 тура Лиги один, за исключением перенесенной игры "Ним" – "Лорьян".

"Лион" в гостях уничтожил оборону "Сент-Этьена" 5:0. Немногим меньше дома забил ПСЖ. Встреча с "Монпелье" завершилась со счетом 4:0. "Монако" Головина оказалось сильнее "Марселя" - 3:1. россиянин отдал 2 голевые передачи. Представляем все результаты 21-го тура Лиги 1.



Результаты тура:



ПСЖ – "Монпелье" - 4:0

"Ланс" – "Ницца" - 0:1

"Монако" – "Марсель" - 3:1

"Бордо" – "Анжер" - 2:1

"Реймс" – "Брест" - 1:0

"Метц" – "Нант" - 2:0

"Дижон" – "Страсбур" - 1:1

"Ренн" – "Лилль" - 0:1

"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5

Матч "Ним" – "Лорьян" был перенесен.