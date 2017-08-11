"Лион" в гостях взял верх над "Ренном"

В рамках второго тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде выиграл у "Ренна" со счётом 2:1.

"Ренн" – "Лион" - 1:2

Голы: Депай, 57 - 0:1, Диас, 74 - 0:2, Буриго, 86 - 1:2.

"Ренн": Диалло, Мауасса, Ньяньон, Мешер, Бааль (Тель, 66), Сарр, Буриго, Траоре, Андре, Бенсебайни, Мубеле.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело (Диакаби, 87), Марсал, Рафаэл (Тете, 61), Морель, Траоре, Тузар, Фекир, Дардер, Депай (Корне, 80), Диас.

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