"Лион" в компенсированное время наносит поражение ПСЖ

В центральном поединке 22 тура французской Лиги 1 идущий на третьем месте "Лион" принимал лидера турнирной таблицы ПСЖ. Перед игрой обе команды разделяли 11 очков, тем не менее, борьба ожидалась, как говорится, не на жизнь...

Это, к слову, показали уже первые минуты матча. Первый же поход "ткачей" к парижским воротам обернулась взятием ворот. Недалеко от правой бровки заработали стандарт лионцы, к мячу подошел Фекир, но вместо навеса в штрафную решил закрутить мяч в ближний угол. Ареоля явно не ожидал такого розыгрыша стандарта, и прикрыть угол не успел, красивейший гол – 1:0.

Лидеру чемпионата ничего не оставалось, как вначале матча отряжать в атаку большие силы. Но гости не особо спешили отыгрываться. Была опасность для хозяев поля, когда их голкипер выбивая мяч далеко вышел за пределы штрафной, и Кавани пытался забросить сферу в пустые ворота, но уругваец не попал в створ.

Активнее парижане заиграли после экватора тайма. В одном из эпизодов опасным мог оказаться прострел Алвеса, а голевым этот момент сделал защитник "Лиона" Марсело, срезая мяч в собственные ворота. Однако Лопеш совершил суперсейв, вытащив мяч из-под перекладины.

В середине тайма был еще один неприятный эпизод для команды Унаи Эмери. В борьбе с Ауаром получил кровавое повреждение Мбаппе. И хотя Килиан попытался продолжить матч, через 10 минут его заменили.

Концовка тайма также была за ПСЖ, и гостям все-таки удалось отыграться. Случилось это уже в компенсированное к первому тайму время. Алвес промчал по правому флангу, после чего аккуратно подал сферу прямо на ногу Кюрзава, который из района одиннадцатиметровой отметки пушечным выстрелом направил снаряд точно под перекладину. Невероятный по красоте мяч – 1:1.

Второй тайм начался на встречных курсах. Неплохие атаки удались гостям после фланговых атак. В первом случае мяч опасно простреливал Ди Мария, однако ни Кавани, ни Дракслер не успели замкнуть пас. И почти сразу отлично стрелял из-за штрафной Верратти – мяч в сантиметрах прошел над перекладиной.

ПСЖ поддавливал "ткачей", и кто знает, как сложилась бы игра в дальнейшем. Но гостей подвел бразильский защитник Дани Алвес, который нарушив правила в центре поля, проявил излишние эмоции. Клеман Тюрпен не собирался показывать красную карточку, но Алвес, как говорится, выпросив, выразив недовольство по случаю свистка арбитра. В итоге более получаса парижанам пришлось играть в меньшинстве.

И тут ход конем делает наставник "Лиона" Бруно Женезио, выпустив на поле Мемфиса Депая. Эта замена станет ключевой, а пока хозяева поля старались прощупать слабые стороны обороны лидера чемпионата. Получалось не лучшим образом, особо опасных моментов у "ткачей" не было.

Концовка же матча получилась жаркой. На 87-й минуте Ареоля спас ПСЖ от гола после удара Менди. Казалось бы, команда Унаи Эмери сумеет отстоять ничью, которая по такому сценарию встречи была не худшим итогом. Но у одного игрока "Лиона" было другое мнение. На 94-й минуте Мемфис Депай получил мяч левее от центра, сместился ближе к воротам и с двадцати пяти метров ахнул по воротам. Мяч полетел по идеальной траектории точно в ближнюю "девятку". Ареола даже не шелохнулся – 2:1.

"Лион" добывает важнейшую победу, останавливая победное шествие ПСЖ. Интриге в борьбе за чемпионство в Лиге 1 быть!

"Лион" – ПСЖ – 2:1

Голы: Фекир, 2 – 1:0. Курзава, 45+2 – 1:1. Депай, 90+4 – 2:1.

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Тусар, Н’Домбеле, Фекир, Корне, Ауар (Депай, 69), Мариано (Траоре, 77).

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Ло Сельсо, Рабьо, Верратти (Пасторе, 87), Ди Мария (Менье, 61), Кавани, Мбаппе (Дракслер, 36).

Удаление: Алвес, 57.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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