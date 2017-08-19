"Лион" в меньшинстве не смог удержать победу над "Бордо"

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"Лион" в меньшинстве не смог удержать победу над "Бордо"

В рамках 3-го тура чемпионата Франции "Лион" сыграл вничью с "Бордо".

"Лион" – "Бордо" 3:3

Голы: Фекир, 10 - 1:0, Тете, 23 - 2:0, Малком, 41 - 2:1, Траоре, 74 - 3:1, Лерагер, 88 - 3:2, Малком, 90 - 3:3

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Диакаби, 74), Тете, Морель, Траоре, Тузар, Фекир, Дардер, Депай (Корне, 65), Диас (Ферри, 44).

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Лерагер, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада (Жонатан Кафу, 37), Камано, Менди (Лаборд, 46).

Предупреждения: Дардер (33), Траоре (39), Лерагер (59), Тулалан (64), Морель (82).

Удаление: Дардер (36). | http://soccernews.ru

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4 ПСЖ 2 6
5 Марсель 2 6
6 Бордо 3 5
7 Анжер 2 4
8 Труа 3 4
9 Монпелье 3 4
10 Страсбур 3 4
11 Тулуза 2 3
12 Ницца 3 3
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